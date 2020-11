Amministrative Benevento | sancito accordo tra ‘Noi Campani’ e Psi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina si è svolgo un incontro fra la delegazione del Psi, capeggiata dal Segretario Nazionale, Enzo Maraio, e il Sindaco dinonché Segretario del Movimento “Noi Campani”, On. Clemente Mastella. All’incontro hanno partecipato anche il Segretario Regionale del Psi, Michele Tarantino, il Consigliere Regionale Socialista, Andrea Volpe, e una delegazione della Federazione Provinciale del Psi difra cui Giovanni D’Aronzo, Mario Moccia, Ugo Del Sorbo e Pietro De Simone. L’incontro hauna alleanza politica e programmatica per le prossime elezioni comunali difra il Psi e “Noi Campani” del Sindaco Clemente Mastella che si potrà estendere, all’occorrenza, anche in altri comuni chiamati al voto nella prossima ...