Ambra Angiolini racconta gli esordi in tv a 14 anni: 'Il mio lavoro è nato da un errore' (Di venerdì 27 novembre 2020) Ospite di 'Mattino 5' l'attrice ha raccontato l'inizio della sua carriera quando era un'adolescente e partecipò al suo primo provino Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) Ospite di 'Mattino 5' l'attrice hato l'inizio della sua carriera quando era un'adolescente e partecipò al suo primo provino

zazoomblog : Enigmi imprevedibili e colpi di scena per Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti insieme per la seconda stagione de “Il… - MondoTV241 : Il silenzio dell'acqua 2: su canale 5 torna Ambra Angiolini! #ambraangiolini - CheDonnait : #Ambra si racconta a #Mattino5 ed è impossibile non amarla - auditeletquel : RT @cheTVfa: Intervistati da @tvsorrisi, #AmbraAngiolini e #GiorgioPasotti approfondiscono l’evoluzione dei loro personaggi nella seconda s… - auditeletquel : RT @WondernetMag: 'Il silenzio dell’acqua 2', il murder thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, torna con 8 nuovi episodi per 4 pri… -