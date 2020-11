Ambra Angiolini: “Ho sofferto di bulimia per 10 anni. Nel mio modo di amare c’erano troppi ‘ancora’” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini: “Ho sofferto di bulimia per 10 anni” Ambra Angiolini ha sofferto di bulimia per dieci anni. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera e nel suo libro (InFame). “Nel mio modo di amare c’erano troppi ‘ancora’. Nella definizione di amore avevo trovato una parola che non era quella giusta, questo ‘ancora’ che mi rendeva poco stabile, poco sazia”. “Io sono fatta così, ci metto sempre la faccia. È un libro cinico, ironico, pieno di momenti che nel dramma fanno anche sorridere. Un libro che trasuda calorie e lacrime di commozione, ma non pietismo”, spiega nell’intervista. L’attrice, racconta, che in quella fase della sua vita: “La ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020): “Hodiper 10hadiper dieci. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera e nel suo libro (InFame). “Nel miodi‘ancora’. Nella definizione di amore avevo trovato una parola che non era quella giusta, questo ‘ancora’ che mi rendeva poco stabile, poco sazia”. “Io sono fatta così, ci metto sempre la faccia. È un libro cinico, ironico, pieno di momenti che nel dramma fanno anche sorridere. Un libro che trasuda calorie e lacrime di commozione, ma non pietismo”, spiega nell’intervista. L’attrice, racconta, che in quella fase della sua vita: “La ...

