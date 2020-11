Amazon, 500 milioni per premiare i dipendenti a Natale (Di venerdì 27 novembre 2020) Amazon stanzia 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i dipendenti della logistica a causa del lavoro straordinario a cui sono costretti quest anno, in occasione delle festivit , ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 27 novembre 2020)stanzia 500di dollari come gratifica natalizia per tutti idella logistica a causa del lavoro straordinario a cui sono costretti quest anno, in occasione delle festivit , ...

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Amazon stanzia 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i dipendenti della logistica a causa del "lavoro straordinario" a cui sono costretti quest'anno, in ...

