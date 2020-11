Altri 827 morti Ma i guariti superano i contagiati e calano le terapie intensive

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 827.Gli attualmente positivi scendono di 7.952 unità, mentre io dimessi sono 35.467, più dei nuovi malati. Stabile, al 12,72%, il tasso di positività con 222.803 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In dieci giorni il dato si è abbassato di circa cinque punti percentuali, il 16 novembre era a 17,92%%. Scendono le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.782, 64 in meno da ieri.