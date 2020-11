Allerta maltempo a Olbia, sospesa la raccolta dei rifiuti e chiuso anche il cimitero (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cinque milioni per rimettere in sesto le ... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 27 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cinque milioni per rimettere in sesto le ... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta maltempo Allerta maltempo in Gallura, al rischio idrogeologico si aggiunge quello idraulico Gallura Oggi Allerta maltempo a Olbia, sospesa la raccolta dei rifiuti e chiuso anche il cimitero

Viste le previsioni del tempo e l’allerta meteo rossa prevista a partire da questa sera a Olbia, il sindaco Settimo Nizzi ha disposto la sospensione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio ...

Meteo, le previsioni di sabato 28 novembre: Sardegna allerta rossa per pioggia e mareggiate, neve sulle Alpi

La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta rossa per forti piogge e mareggiate per la parte meridionale e orientale della Sardegna a partire dalle 18 di venerdì fino alla mezzanotte di sabato ...

