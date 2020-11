“Alla Juve non sarebbe morto” La frase sconvolgente di Cabrini su Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ex difensore della Juventus e dalla nazionale parla della scomparsa di Diego Armando Maradona, e dice delle cose molto particolari. Cabrini (Facebook)Antonio Cabrini ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, parlando ad una tv irpina. Spesso avversario di Maradona, Cabrini, campione del mondo con la nazionale nel 1982 e per decenni difensore della Juventus, ne ha elogiato le doti umane, oltre che di assoluto fuoriclasse. Ne ha sottolineato le qualità umane, spiegando quanto sapesse essere un gran gentiluomo, sempre misurato, mai sopra le righe, in quanto ad atteggiamenti in campo. Chiaramente, parliamo di atteggiamenti, non puramente calcistici, perchè li, le righe erano sotto eccome. Cabrini poi si infila in un ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ex difensore dellantus e dalla nazionale parla della scomparsa di Diego Armando, e dice delle cose molto particolari.(Facebook)Antonioha voluto ricordare Diego Armando, parlando ad una tv irpina. Spesso avversario di, campione del mondo con la nazionale nel 1982 e per decenni difensore dellantus, ne ha elogiato le doti umane, oltre che di assoluto fuoriclasse. Ne ha sottolineato le qualità umane, spiegando quanto sapesse essere un gran gentiluomo, sempre misurato, mai sopra le righe, in quanto ad atteggiamenti in campo. Chiaramente, parliamo di atteggiamenti, non puramente calcistici, perchè li, le righe erano sotto eccome.poi si infila in un ...

SkyTG24 : Maradona, Cabrini: “Se fosse venuto alla Juve sarebbe ancora vivo” - juventusfc : ? Dalle 17:00 online l'intervista con Mister @Pirlo_official alla vigilia di #BeneventoJuve ?? On demand, su… - juventusfc : Oggi è il #BLACKFRIDAY! E la #JuventusMembership è in offerta speciale, grazie alla nostra #JuveBlackFridayWeek… - enzoacunzo : @FBiasin Se #Maradona teneva 5 palle ,3 le dava alla juve - GiankarlinoP : RT @Raffaele_NA: Caro #Cabrini, stai certo che se veniva alla Juve, #Maradona non avrebbe festeggiato una Coppa con 39 cadaveri ancora cald… -

Ultime Notizie dalla rete : “Alla Juve SNAI – Serie A: Napoli-Roma, fiducia a GattusoDzeko-San Paolo, questione di feeling Fortune Italia