Alena Seredova lontana dai figli a causa del Covid: «Sono passati 15 giorni» (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Alena Seredova ha dovuto combattere contro il Covid-19. Ora la showgirl sta molto meglio, ma il suo ultimo tampone è risultato ancora positivo e per questo il suo isolamento deve per forza continuare. Alena, durante una lunga chiacchierata con i suoi fan attraverso delle storie Instagram, ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi tre figli, in modo particolare della sua terzogenita. La Seredova, infatti, non vede la piccola Vivienne Charlotte (sei mesi) da ben 15 giorni. Una distanza purtroppo necessaria per tutelare la bambina dal virus. Sicuramente Alena riabbraccerà prestissimo i suoi cuccioli. Leggi anche –> Alena Seredova retroscena dolorosi sul parto: «Non è andato benissimo, mi Sono ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancheha dovuto combattere contro il-19. Ora la showgirl sta molto meglio, ma il suo ultimo tampone è risultato ancora positivo e per questo il suo isolamento deve per forza continuare., durante una lunga chiacchierata con i suoi fan attraverso delle storie Instagram, ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi tre, in modo particolare della sua terzogenita. La, infatti, non vede la piccola Vivienne Charlotte (sei mesi) da ben 15. Una distanza purtroppo necessaria per tutelare la bambina dal virus. Sicuramenteriabbraccerà prestissimo i suoi cuccioli. Leggi anche –>retroscena dolorosi sul parto: «Non è andato benissimo, mi...

