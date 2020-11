Albano Carrisi su Jasmine a The Voice Senior: “Ecco che cosa penso” (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albano Carrisi racconta la nuova avventura con la figlia Jasmine a The Voice Senior. Ecco svelate alcune rivelazioni sul loro rapporto. Questa sera inizia la nuova avventura per “The Voice Senior“, un talent dedicato agli over sessanta, condotto dalla splendida Antonella Clerici. Tra i coach vediamo: Al Bano, la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio Leggi su youmovies (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.racconta la nuova avventura con la figliaa The. Ecco svelate alcune rivelazioni sul loro rapporto. Questa sera inizia la nuova avventura per “The“, un talent dedicato agli over sessanta, condotto dalla splendida Antonella Clerici. Tra i coach vediamo: Al Bano, la figlia, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio

LaRmosciata : Quindi state cercando di dire che la figlia di Albano stasera su Rai 1 ci è capitata per caso, per passione e per… - GossipItalia3 : Jasmine Carrisi età, altezza e vita privata, tutto sulla figlia di Albano e Loredana #gossipitalianews - storie_italiane : È uno dei grandi giudici di #theVoiceSenior ma soprattutto un grande amico di #STORIEITALIANE Albano Carrisi in col… - ale_ciMM_RR : @andreamaccagno @cmqmartina @Vergorigo @melancholiaband Albano Carrisi è il tuo preferito. #XF2020 - TV_Italiana : Albano Carrisi spoilera cose: 'In gara ho trovato il papà di @Giorgia'. #ConferenzaStampa #TheVoiceSenior -