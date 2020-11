Aic | storico | prima donna vicepresidente

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) La calciatrice dell'Italia e della Juventus, Sara Gama sarà lanella storia dell’Associazione italiana calciatore. La nomina -come riporta oggi la Gazzetta dello Sport - sarà ufficializzata lunedì, giorno delle elezioni dell’Aic, che si terranno in videoconferenza da Vicenza. Ci sarannole consultazioni tra i 137 delegati per il rinnovo del consiglio direttivo (il grande favorito è Umberto Calcagno, giàe destinato a diventare il successore di Damiano Tommasi) e poi le elezioni. I delegati voteranno i 25 consiglieri che nella stessa giornata si riuniranno per decretare il numero uno, il quale a sua volta proporrà i due vice presidenti e il direttore generale. Calcagno ha già scelto i suoi vice: insieme alla Gama ci sarà Davide Biondini, mentre Leonardo ...