Agivir Culture | la pellicola anti Covid per i musei

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Martina Piumatti Per la sicurezza deiarriva, la membrana contro ilche protegge i visitatori. Sgarbi: "Un atto di prevenzione per la sicurezza di tutti" Visitare un museo in completa sicurezza ai tempi del coronavirus. Ora è possibile grazie ad "", unain grado di proteggere dalla diffusione di batteri e virus, tra cui anche il-19. Si tratta di una membrana adesiva riposizionabile, dalla durata garta oltre tre anni, trattata con particelle d'argento, grazie alla quale entrare al Mart di Rovereto, e negli altriche la adotteranno, non sarà mai stato così sicuro., prodotta in Francia e ...