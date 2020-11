Affari di famiglia: il caso Mattia Feltri-Boldrini (Di venerdì 27 novembre 2020) Huffington Post è sempre stata una testata online che ha fatto dell’opinione il proprio punto focale. Una tendenza che si è acuita ancor di più dallo scorso mese di aprile, con il passaggio della direzione editoriale nelle mani di Mattia Feltri, stimato giornalista figlio di Vittorio (ex giornalista, dimessosi dall’ordine nei mesi scorsi). Per questo motivo stride, e non poco, la decisione di non pubblicare l’articolo scritto da Laura Boldrini (che ha un blog personale proprio all’interno del sito del gruppo Gedi) in cui si faceva riferimento anche ad alcune uscite fuori luogo dell’editorialista di Libero. Affari di famiglia, dunque: non è il titolo di un programma in onda su Cielo, ma quel che è accaduto nello scontro Mattia Feltri-Boldrini. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Huffington Post è sempre stata una testata online che ha fatto dell’opinione il proprio punto focale. Una tendenza che si è acuita ancor di più dallo scorso mese di aprile, con il passaggio della direzione editoriale nelle mani di, stimato giornalista figlio di Vittorio (ex giornalista, dimessosi dall’ordine nei mesi scorsi). Per questo motivo stride, e non poco, la decisione di non pubblicare l’articolo scritto da Laura(che ha un blog personale proprio all’interno del sito del gruppo Gedi) in cui si faceva riferimento anche ad alcune uscite fuori luogo dell’editorialista di Libero.di, dunque: non è il titolo di un programma in onda su Cielo, ma quel che è accaduto nello scontro. LEGGI ...

