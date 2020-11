"Addio zone rosse", le tre regioni che respirano. Speranza firma: l'Italia si colora di arancione. E due diventano gialle: cosa cambierà (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Italia cambia colore, di nuovo. Dal Consiglio dei ministri arrivano conferme: Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni, Liguria e Sicilia gialle. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza sarà in vigore dal 29 novembre. Cambia poco su spostamenti (sempre vietati fuori dal comune di residenza, salvo comprovate necessità lavorative o di salute, e in ogni caso con autocertificazione) e per bar e ristoranti (chiusi al pubblico, disponibile solo l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, a ogni ora), mentre il passaggio da zona rossa ad arancione fa tirare un sospiro di sollievo ai negozi, che possono riaprire rispettando le misure di sicurezza. Nel frattempo, il presidente della Toscana Eugenio Giani assicura che dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) L'cambia colore, di nuovo. Dal Consiglio dei ministri arrivano conferme: Piemonte, Lombardia e Calabriaarancioni, Liguria e Sicilia. L'ordinanzata dal ministro della Salute Robertosarà in vigore dal 29 novembre. Cambia poco su spostamenti (sempre vietati fuori dal comune di residenza, salvo comprovate necessità lavorative o di salute, e in ogni caso con autocertificazione) e per bar e ristoranti (chiusi al pubblico, disponibile solo l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, a ogni ora), mentre il passaggio da zona rossa adfa tirare un sospiro di sollievo ai negozi, che possono riaprire rispettando le misure di sicurezza. Nel frattempo, il presidente della Toscana Eugenio Giani assicura che dal ...

