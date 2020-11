Addio a Maria Maccari, per molti anni giornalista in Condé Nast (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Maccari è stata per molti anni beauty editor in Condé Nast. Ha scritto di bellezza per Style.it, Vanity Fair, Glamour.it. Dopo una lunga malattia, Maria ci ha lasciati. Vogliamo ricordarla con i pensieri di due amici e colleghi, e abbracciare Vito e tutta la sua famiglia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Maccari è stata per molti anni beauty editor in Condé Nast. Ha scritto di bellezza per Style.it, Vanity Fair, Glamour.it. Dopo una lunga malattia, Maria ci ha lasciati. Vogliamo ricordarla con i pensieri di due amici e colleghi, e abbracciare Vito e tutta la sua famiglia.

Addio a Maria Maccari, per molti anni in Condé Nast

Ci lascia a 50 anni Maria Maccari, beauty editor per molte testate della nostra casa editrice. Il nostro ricordo di una collega che è stata capace di essere anche un'amica, grazie a un sorriso che non ...

