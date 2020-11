Abbiamo visto Maradona E gli perdoniamo ogni cosa

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Oscar Eleni I ricordi di un inviato che seguì il Pibe dall'82 al '94 Da Napoli ai Mondiali, "regalava gioia al pubblico" Diceva un grande di Bordeaux che siamo così ciechi da non sapere mai quando dobbiamo piangere e quando ridere, perché noisempre false tristezze e false gioie. Se hai, se pensi che abbia davvero cambiato la storia del calcio più che dello sport, adesso guardi il cielo e non sai davvero se ridere o piangere perché con questo artista geniale hai camminato per tanti anni, esaltandoti quando dipingeva su un campo di calcio, piangendo tutte le volte che bruciava se stesso, sapendolo.passato la notte fermando le immagini sul film che Emir Kusturica ha messo insieme inseguendolo, spesso perdendolo per strada, proprio come noi a Barcellona, Napoli, in Messico, ...