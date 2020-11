A2: gara d'appalto per la manutenzione della pavimentazione nei tratti Morano-Firmo, Cosenza-Altilia, Pizzo-Sant'Onofrio (Di venerdì 27 novembre 2020) Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la gara d'appalto del valore complessivo di 50 milioni di euro per i ...//acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ... Leggi su ilmeridio (Di venerdì 27 novembre 2020) Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, lad'del valore complessivo di 50 milioni di euro per i ...//acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ...

UnioneParteolla : Comunicazione del 27/11/2020 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI S… - stampalibconsag : Viabilità provinciale, aggiudicata gara d'appalto da 560 mila euro - simonechiarelli : Responsabilità precontrattuale nell'ambito di gara di appalto Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020, n. 7237… - DiovmaeC : RT @AppaltiLeaks: ANAS Nuovo appalto per risanamento strutturale di opere d'arte. 24 lotti per UNMILIARDODUECENTOMILIONI di euro... Atti d… - patriziaandreoz : RT @Segnoditerra1: Essere belli da giovani è un regalo della genetica. Esserlo da adulti richiede un combo di bella faccia, lavoro in pale… -

Ultime Notizie dalla rete : gara appalto Viabilità provinciale, aggiudicata gara d’appalto per oltre 500 mila euro Grandangolo Agrigento A2: gara d’appalto per la manutenzione della pavimentazione nei tratti Morano-Firmo, Cosenza-Altilia, Pizzo-Sant’Onofrio

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la gara d’appalto del valore complessivo di 50 milioni di euro per i lavori di manutenzione programmata dell’A2 ‘Autostrada de ...

Viabilità interna: aggiudicata gara per la manutenzione ordinaria

AGRIGENTO. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato stamani la gara d’appalto per la manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità provinciale. Si tratta d ...

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, la gara d’appalto del valore complessivo di 50 milioni di euro per i lavori di manutenzione programmata dell’A2 ‘Autostrada de ...AGRIGENTO. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato stamani la gara d’appalto per la manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità provinciale. Si tratta d ...