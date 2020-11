“A un metro di distanza”: dal tumore al Covid, senza perdere la speranza. Il nuovo libro di Daniela Di Fiore (Di venerdì 27 novembre 2020) “Soltanto chi ha provato l’impotenza assoluta di fronte alla morte di un adolescente per cancro può capire perché fuggire è l’unica scelta che hai”. In pieno lockdown, il primo, il più crudele perché infido e inatteso, Daniela Di Fiore, professione insegnante, ma in ospedale, alla fine non è scappata da quell’inferno di incubi da virus, tumori e distanziamenti fisici e mentali. “No, non sono fuggita, c’era una missione da portare a termine, i ragazzi dovevano studiare…”. Nei reparti più scuri e gelidi dell’ospedale Gemelli di Roma la prof che insegna ai ragazzi come si può studiare nell’attesa della guarigione, o della morte, ha vissuto il dramma nel dramma, quando la pandemia ha invaso i corpi, le corsie e travolto tutto, perfino le malattie e i pazienti più gravi. Nasce da quell’esperienza di trincea il libro “A un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) “Soltanto chi ha provato l’impotenza assoluta di fronte alla morte di un adolescente per cancro può capire perché fuggire è l’unica scelta che hai”. In pieno lockdown, il primo, il più crudele perché infido e inatteso,Di, professione insegnante, ma in ospedale, alla fine non è scappata da quell’inferno di incubi da virus, tumori e distanziamenti fisici e mentali. “No, non sono fuggita, c’era una missione da portare a termine, i ragazzi dovevano studiare…”. Nei reparti più scuri e gelidi dell’ospedale Gemelli di Roma la prof che insegna ai ragazzi come si può studiare nell’attesa della guarigione, o della morte, ha vissuto il dramma nel dramma, quando la pandemia ha invaso i corpi, le corsie e travolto tutto, perfino le malattie e i pazienti più gravi. Nasce da quell’esperienza di trincea il“A un ...

