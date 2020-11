A scuola il sabato e la domenica? Crosetto asfalta la De Micheli | “Parole a casaccio…” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”, ha annunciato questa mattina, a Repubblica, Paola De, che ancora una volta difende il sistema dei trasporti: “Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva“, ha aggiunto la ministra, che ipotizza riapertura delle scuole ile ine in orari sfalsati e anche serali. Ipotesi immediatamente bocciata dai presidi e dai professori. Dee le scuole nel we In studio, oggi, a Ominibus, sulla Sette, c’era Guido, imprenditore ed ex parlamentare di Fratelli d’Italia, che senza eccedere nei toni ha bocciato categoricamente questo balletto di annunci, compreso la follia del we a ...