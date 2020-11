A scuola il 9 dicembre, le Regioni bocciano l'idea di Azzolina (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi si decide, Conte: 'È una giornata importante, molte Regioni cambieranno colore' 27 novembre 2020 Coronavirus, in Campania Rt scende sotto 1: verso la fine della zona rossa 27 novembre 2020 La ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi si decide, Conte: 'È una giornata importante, moltecambieranno colore' 27 novembre 2020 Coronavirus, in Campania Rt scende sotto 1: verso la fine della zona rossa 27 novembre 2020 La ...

alexbarbera : Macron annuncia la distribuzione dei primi vaccini in Francia fra fine dicembre e inizio gennaio. Se la curva epide… - juanpapel : RT @Open_gol: Il sindaco di Firenze Dario Nardella parla a Open di ultima spiaggia per la scuola: «Stiamo bruciando un'intera generazione.… - Mura75Mura : RT @vitalbaa: Talmente tanto la scuola è un valore, una priorità, che siamo a dicembre e ancora non si sa non solo come tenerla aperta, ma… - stefaniatalpo : Estate: tutti a scuola! Banchi a rotelle.. Niente sul trasporto pubblico. A settembre, si parte! A ottobre caos. No… - stormi1904 : RT @vitalbaa: Talmente tanto la scuola è un valore, una priorità, che siamo a dicembre e ancora non si sa non solo come tenerla aperta, ma… -