A scuola anche sabato e domenica? Potrebbe succedere (Di venerdì 27 novembre 2020) Le regioni dicono no al rientro a scuola il 9 dicembre. Solo Toscana ed Emilia-Romagna hanno espresso parere favorevole nell’incontro e quindi pare certo che la riapertura non arriverà prima del mese di gennaio. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli, intervistata da Repubblica ha lasciato solo apparentemente la porta aperta: «Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi». Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Le regioni dicono no al rientro a scuola il 9 dicembre. Solo Toscana ed Emilia-Romagna hanno espresso parere favorevole nell’incontro e quindi pare certo che la riapertura non arriverà prima del mese di gennaio. La ministra dei Trasporti Paola De Micheli, intervistata da Repubblica ha lasciato solo apparentemente la porta aperta: «Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi».

HuffPostItalia : Idea De Micheli: 'In emergenza cadano i tabù, a scuola anche domenica' - Adnkronos : #Covid, De Micheli: a #scuola anche sabato e domenica - matteosalvinimi : #Salvini: Stiamo togliendo agli studenti anni di vita, spero che si possa tornare presto a scuola in sicurezza. Anc… - nicvhoran : ma poi, anche se non accetteranno sta merda di andare a scuola anche la domenica, il problema sta proprio nell'aver… - minik1d__ : @artsleigh gli ho scritto non ci sentiamo da un po’ ma era amico di scuola e abbiamo sempre avuto buon rapporto anc… -