'A scuola anche di domenica', l'ipotesi che non piace a nessuno subito bocciata (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE' durata un battito di ciglia la proposta di Paola De Micheli. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva lanciato l'idea di tenere le scuole aperte anche il fine settimana, il sabato e la domenica, per recuperare le ore perse. l'ipotesi di mandare gli studenti a scuola anche la domenica, però, ha subito sollevato un vespaio di polemiche. Sandra Zampa, sottosegretario alla salute, si è detta contraria ma favorevole ad allungare la durata dell'anno scolastico, riducendo conseguentemente la durata delle vacanze estive. Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto Alfonso Bonafede: "In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica. Le famiglie stanno già sopportando sacrifici enormi, sarebbe davvero ...

