A Roma nuovo blitz delle attiviste al consultorio di via Spencer: “Va riaperto, basta bugie” (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Nuovo blitz del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio e Non Una Di Meno-Roma al consultorio romano di via Spencer 282, dopo quello dello scorso 30 ottobre in cui le attiviste lo avevano simbolicamente riaperto con una conferenza stampa. Obiettivo della nuova azione verificarne lo stato al termine dei lavori di ristrutturazione e sollecitarne la riapertura “rimandata di data in data”, fa sapere all’agenzia Dire il Coordinamento. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Nuovo blitz del Coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività del Lazio e Non Una Di Meno-Roma al consultorio romano di via Spencer 282, dopo quello dello scorso 30 ottobre in cui le attiviste lo avevano simbolicamente riaperto con una conferenza stampa. Obiettivo della nuova azione verificarne lo stato al termine dei lavori di ristrutturazione e sollecitarne la riapertura “rimandata di data in data”, fa sapere all’agenzia Dire il Coordinamento.

