A Poggiomarino crolla un edificio | proprietario ferito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Un crollo è avvenuto poco prima delle 10 a(Napoli) in unin via Nuova San Marzano, che ospita al piano terra un negozio di mobili. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno ceduto due solai al piano terra, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Due operai , che avevano avvertito segnali di pericolo, hanno fatto in tempo ad allontanarsi. Sotto le macerie è rimastoildel mobilificio. In via Nuova San Marzano, tuttavia, ci sono anche numerose ambulanze. Secondo le prime indiscrezioni, il mobilificio era interessato da lavori di ristrutturazione. (Fonte agenzie) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.