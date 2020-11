A Forlì apre il negozio di biciclette rigenerate dai malati psichici

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) FORLÌ – Rottami coi pedali, recuperati per strada, trovano una seconda vita grazie alle mani operose di persone disabili e svantaggiate: nascono così le biciclette rigenerate in vendita a Forlì, nel nuovo punto vendita 'Maglia rosa social bike', inaugurato oggi alla presenza del vescovo Livio Corazza e del sindaco Gian Luca Zattini.