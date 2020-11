A Foggia, Natale senza eventi e con meno luci. Il sindaco: "I soldi risparmiati sono per le famiglie in difficoltà" (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo Landella si potranno destinare agli aiuti circa 100 mila euro. "Quest'anno è un Natale diverso, ma non dobbiamo consentire al virus di spegnere la speranza". Luminarie solo nelle vie principali Leggi su repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo Landella si potranno destinare agli aiuti circa 100 mila euro. "Quest'anno è undiverso, ma non dobbiamo consentire al virus di spegnere la speranza". Luminarie solo nelle vie principali

rep_bari : A Foggia, Natale senza eventi e con meno luci. Il sindaco: 'I soldi risparmiati sono per le famiglie in difficoltà'… - cronaca_news : A Foggia, Natale senza eventi e con meno luci. Il sindaco: 'I soldi risparmiati sono per le famiglie in difficoltà'… - Nonsidicepiacer : Ho dato pace a quel “disordine” estetico natalizio solo nel momento in cui ho trovato il copri base dell'albero di… - LaGazzettaWeb : Foggia, Natale senza festa e con poche luminarie. Sindaco: «Risparmi a famiglie bisognose» - CaporaleLuca : Un Natale diverso per Foggia, il sindaco Landella: “Con i soldi degli eventi acquisteremo dispositivi per DAD” -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Natale Foggia, Natale senza festa e con poche luminarie. Sindaco: «Risparmi a famiglie bisognose» La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus oggi. Presidi, irrealistico prevedere lezioni di domenica. Sci a Natale, Finlandia contro Germania

? Bce, Panetta: «Agiremo senza ritardi, siamo determinati»Natale: sindacati medici, non allentare restrizioni? Amazon, 500 milioni per premiare i dipendenti a Natale? In Corea oltre 500 contagi per il ...

Foggia, Natale senza festa e con poche luminarie. Sindaco: «Risparmi a famiglie bisognose»

«Destineremo i risparmi derivanti dai mancati eventi natalizi e dalle ridotte luminarie per la città alle famiglie più bisognose e in difficoltà di Foggia». Lo ha annunciato il sindaco Franco Landella ...

? Bce, Panetta: «Agiremo senza ritardi, siamo determinati»Natale: sindacati medici, non allentare restrizioni? Amazon, 500 milioni per premiare i dipendenti a Natale? In Corea oltre 500 contagi per il ...«Destineremo i risparmi derivanti dai mancati eventi natalizi e dalle ridotte luminarie per la città alle famiglie più bisognose e in difficoltà di Foggia». Lo ha annunciato il sindaco Franco Landella ...