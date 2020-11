5 serie tv Netflix per ragazzi, da guardare in famiglia (Di venerdì 27 novembre 2020) Con gran parte dei bambini e dei ragazzi a casa nelle zone rosse, gialle e arancioni in Italia, le serie tv Netflix per ragazzi possono essere un passatempo utile per grandi e piccini. Negli ultimi anni la piattaforma ha investito molto sulle serie destinate al pubblico più giovane e a ben guardare nel catalogo ci sono diversi titoli che possono essere visti da ragazzi e ragazze insieme ai genitori. Ecco alcune serie tv Netflix per ragazzi. Stranger Things In assoluto la migliore serie tv Netflix per ragazzi, che piace anche agli adulti e ai genitori, Stranger Things è andata migliorando col tempo, come raramente accade nel corso delle stagioni. Ideata dai ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Con gran parte dei bambini e deia casa nelle zone rosse, gialle e arancioni in Italia, letvperpossono essere un passatempo utile per grandi e piccini. Negli ultimi anni la piattaforma ha investito molto sulledestinate al pubblico più giovane e a bennel catalogo ci sono diversi titoli che possono essere visti dae ragazze insieme ai genitori. Ecco alcunetvper. Stranger Things In assoluto la miglioretvper, che piace anche agli adulti e ai genitori, Stranger Things è andata migliorando col tempo, come raramente accade nel corso delle stagioni. Ideata dai ...

Ultime Notizie dalla rete : serie Netflix Le migliori serie tv da vedere su Netflix Vogue Italia Torno per Natale: la nuova serie arriva su Netflix

In arrivo oggi 27 novembre su Netflix la nuova, divertente e romantica serie "Torno per Natale", con protagonista Luke Mockridge.

Diego Armando Maradona su Netflix

Ormai è notizia nota: IL calcio, colui che ha reso questo sport una passione sfrenata divenendo il simbolo per eccellenza, Diego Armando Maradona è morto. Tra i tanti proseliti in suo favore, noi maga ...

