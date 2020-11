5 fra i peggiori revival delle serie tv (Di venerdì 27 novembre 2020) In questi giorni negli Stati Uniti ha fatto il suo debutto il revival di Bayside School, serie teen culto degli anni Novanta che viene riproposta ora con la partecipazione di molti dei suoi protagonisti originari, ormai adulti, intrecciata con le vicende di nuovi personaggi più giovani. Il rischio trash, per una serie che già in partenza era molto camp, era altissimo ma a leggere le prime recensioni americane in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Non è raro, infatti, che quest’epoca di onnipresente nostalgia televisiva resusciti titoli di decenni passati solo per riproporceli bolliti e senza nulla da dire. È successo spesso negli anni scorsi, vediamo alcuni dei casi più esemplari. 1. Dallas https://www.youtube.com/watch?v=d220ZdzdFTQ Dallas è stata una delle prime serie americane a ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) In questi giorni negli Stati Uniti ha fatto il suo debutto ildi Bayside School,teen culto degli anni Novanta che viene riproposta ora con la partecipazione di molti dei suoi protagonisti originari, ormai adulti, intrecciata con le vicende di nuovi personaggi più giovani. Il rischio trash, per unache già in partenza era molto camp, era altissimo ma a leggere le prime recensioni americane in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Non è raro, infatti, che quest’epoca di onnipresente nostalgia televisiva resusciti titoli di decenni passati solo per riproporceli bolliti e senza nulla da dire. È successo spesso negli anni scorsi, vediamo alcuni dei casi più esemplari. 1. Dallas https://www.youtube.com/watch?v=d220ZdzdFTQ Dallas è stata unaprimeamericane a ...

tvcritic14 : Io mi chiedo ma quando dicono 'ste cazzate che le donne sono le peggiori nemiche delle donne, lo vedono come le rag… - GiovanniAgost20 : @Lucywillkillyou è terribile, sì. ma, in fondo, una morte così non è fra le peggiori morti che ci possano capitare.… - 404blacksuicide : I corrieri sono fra i peggiori lavoratori. Non faccio di tutta l’erba un fascio ma non hanno nessun rispetto verso… - Antonio_Caramia : @Zippo88lrr @nonpensante22 @EasyInve @antonioripa @DottAngeloC @Miti_Vigliero @MauroV1968 @marcocattaneo… - be_outcast : @Sejev9 @buscaddu Il fumo ti uccide eccome, è fra le principali cause di cancro, infarto, crisi respiratorie, invec… -

Ultime Notizie dalla rete : fra peggiori Ospedali già ko, Lazio tra le regioni peggiori. E la colpa è di Arcuri Il Tempo 5 fra i peggiori revival delle serie tv

Il revival di Bayside School ha raccolto critiche entusiaste, ma lo stesso non si può dire su tentativi recenti di riportare in auge serie come Beverly Hills 90210 o X-Files ...

Burocrazia e aiuti lenti: un dramma per le aziende

Gli imprenditori raccontano al Tirreno le loro storie di sofferenza e di speranza Preoccupati dall’evolversi dell’epidemia, disorientati dai continui provvedimenti più o meno restrittivi, impauriti pe ...

Il revival di Bayside School ha raccolto critiche entusiaste, ma lo stesso non si può dire su tentativi recenti di riportare in auge serie come Beverly Hills 90210 o X-Files ...Gli imprenditori raccontano al Tirreno le loro storie di sofferenza e di speranza Preoccupati dall’evolversi dell’epidemia, disorientati dai continui provvedimenti più o meno restrittivi, impauriti pe ...