4 migliori offerte Black Friday Mediaworld su iPhone | Samsung | Xiaomi | Huawei il 27 novembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ci va giù pesante ilconirripetibili per alcuni smartphone Android ma anche per glinuovi di zecca della serie 2020. Sono almeno 4 le occasioni da cogliere al volo per chi ha la necessità di acquistare un nuovo dispositivo proprio in questo venerdì nero 27. Ce n’è per tutti i gusti, senza tralasciare nessuno dei brand più in voga. Si parte con la promozione più sensazionale, quella che investe l’ultimissimo12 Mini lanciato solo in ottobre. Difficilmente i melafonini appena usciti sono protagonisti di promozioni ma ildi quest’anno fa decisamente accezione. Il melafonino low-cost dunque è acquistabile ad un prezzo ancora inferiore ...