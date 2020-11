28% italiani non farà acquisti per il Black Friday (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 28% degli italiani rinuncerà quest’anno a fare acquisti nel Black Friday, a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid-19. È quanto emerge da un sondaggio sul sito Coldiretti. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Il 28% deglirinuncerà quest’anno a farenel, a causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid-19. È quanto emerge da un sondaggio sul sito Coldiretti. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Aggiornamento sulla revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze fino al 2021 per i veicoli non ancora sottoposti a verifica.

(Teleborsa) - Il Gruppo MutuiOnline ha acquistato il 100% del capitale di SOS Tariffe, storico operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia..

