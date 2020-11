100 milioni di dollari il patrimonio di Maradona: ecco la lunga lista degli eredi (Di venerdì 27 novembre 2020) «Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò». Questo disse Diego Maradona nel novembre 2019 e in quel momento si aprì un dibattito sull'eredità del Pibe de Oro. Una frase proferita dopo un alterco con la sua figlia Giannina che mostrava preoccupazione per lo stato di salute del padre ma temeva fosse manovrato: "Non sta morendo perché il suo corpo decide, lo stanno uccidendo dentro senza che lui se ne accorga ".SOLO PAROLE - La dichiarazione di Diego Maradona è stata rapidamente smantellata dalla "legittimità degli eredi". Il codice civile garantisce che il coniuge (matrimonio legale) e i figli ricevano un'eredità per obbligo. Maradona è morto nel mezzo di molteplici cause intrecciate con la sua ex ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) «Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò». Questo disse Diegonel novembre 2019 e in quel momento si aprì un dibattito sull'tà del Pibe de Oro. Una frase proferita dopo un alterco con la sua figlia Giannina che mostrava preoccupazione per lo stato di salute del padre ma temeva fosse manovrato: "Non sta morendo perché il suo corpo decide, lo stanno uccidendo dentro senza che lui se ne accorga ".SOLO PAROLE - La dichiarazione di Diegoè stata rapidamente smantellata dalla "legittimità". Il codice civile garantisce che il coniuge (matrimonio legale) e i figli ricevano un'tà per obbligo.è morto nel mezzo di molteplici cause intrecciate con la sua ex ...

