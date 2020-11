ZTE | nessuna apertura da parte degli USA | l’azienda cinese resta una minaccia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nessuno spiraglio didaStati Uniti nei confronti di ZTE. La FCC (Federal Communications Commission, autorità statunitense per le comunicazioni) ha infatti respinto la richiesta deldidi non essere considerata come unaper la sicurezza nazionaleStati Uniti. ZTE, così come Huawei, è stata messa al bando nel Paese a stelle strisce per presunti rapporti con il governo di Pechino che potrebbe sfruttare i colossi asiatici per mettere in atto attività di spionaggio, minacce ovviamente sempre respinte dagli accusati. Il Presidente della FCC, Ajit Pai, ha definito il rifiuto della richiesta come “un altro passo importante per proteggere le reti di comunicazione statunitensi dai rischi per la sicurezza”. In un tweet diffuso ...