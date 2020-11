Zone Italia Covid: svolta Conte. Ecco le regioni che cambieranno colore (Di giovedì 26 novembre 2020) Zona arancione, rossa e gialla: ancora poche ore per sapere quali regioni cambieranno colore . Venerdì l'Istituto superiore di sanità pubblica i risultati del consueto monitoraggio settimanale sull'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Zona arancione, rossa e gialla: ancora poche ore per sapere quali. Venerdì l'Istituto superiore di sanità pubblica i risultati del consueto monitoraggio settimanale sull'...

infoitinterno : Zone Italia Covid: svolta Conte. Ecco le regioni che cambieranno colore - Mangini04631349 : RT @ThManfredi: La situazione epidemiologica attuale? In Italia? Una merda. Ma discutiamo pure di zone rosse arancioni, gialle. Delle stazi… - lorloretucci : RT @ThManfredi: La situazione epidemiologica attuale? In Italia? Una merda. Ma discutiamo pure di zone rosse arancioni, gialle. Delle stazi… - SoniaLaVera : RT @DavelloStefano: Perché si vuole mantenere la #Lombardia zona rossa fino al 3 Dicembre e non portarla ad arancione, quando tutti gli aut… - vanda235 : RT @giampdisan: Lo Stato a #Napoli non esiste, è zona franca. Voi in Italia fatevi i vostri lockdown, le zone rosse e le restrizioni, capre… -