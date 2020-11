"Zona rossa fino al 3 dicembre?". Fontana non ci sta: Lombardia, i dati non tornano. Riparte il braccio di ferro con il governo (Di giovedì 26 novembre 2020) È di nuovo braccio di ferro tra Stato e regioni. Questa volta ad alzare il polverone è Attilio Fontana che, numeri alla mano, rivendica per la sua Lombardia la Zona arancione. "Nonostante la mia opposizione - esordisce il governatore - il governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Lombardia in Zona rossa. Nel dpcm sono presenti automatismi secondo i quali la Lombardia è da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio in Zona arancione. Ho fatto presente al governo che, così come si applicano automatismi in senso negativo, gli stessi devono essere attuati quando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) È di nuovoditra Stato e regioni. Questa volta ad alzare il polverone è Attilioche, numeri alla mano, rivendica per la sualaarancione. "Nonostante la mia opposizione - esordisce il governatore - ilintende mantenere in vigoreal 3le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare lain. Nel dpcm sono presenti automatismi secondo i quali laè da due settimane pienamente nei parametri previsti per il passaggio inarancione. Ho fatto presente alche, così come si applicano automatismi in senso negativo, gli stessi devono essere attuati quando la ...

