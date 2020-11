Zidane: «Maradona? Tutti volevano imitarlo» – VIDEO (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedine Zidane ha ricordato Diego Armando Maradona Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha ricordato Diego Armando Maradona. «È una triste notizia, non solo per il mondo del calcio ma per Tutti. Credo sia stato un giocatore unico. Il mio idolo era Enzo Francescoli, Diego però era una calciatore che Tutti desideravano imitare. Tutti nel mondo, Tutti i bambini desideravano parlare coi loro idoli. E io ho avuto la fortuna di potergli dire che è stato un gran giocatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedineha ricordato Diego ArmandoZinedine, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha ricordato Diego Armando. «È una triste notizia, non solo per il mondo del calcio ma per. Credo sia stato un giocatore unico. Il mio idolo era Enzo Francescoli, Diego però era una calciatore chedesideravano imitare.nel mondo,i bambini desideravano parlare coi loro idoli. E io ho avuto la fortuna di potergli dire che è stato un gran giocatore». Leggi su Calcionews24.com

