Zaza-Bonazzoli guidano il Toro agli ottavi di Coppa Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Torino torna a sorridere dopo l'amara rimonta subita dall'Inter e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di mister Giampaolo, ancora assente per via del Covid, non ha problemi contro la Virtus Entella, instradando la vittoria già nel primo tempo e chiudendola sul 2-0. Per i granata ci sarà il Milan a gennaio nel match che vale un posto ai quarti. La differenza tecnica tra Torino ed Entella si nota già in avvio. Davanti c'è il più esperto Zaza che già a San Siro aveva sbloccato il tabellino. L'ex Valencia si ripete dopo che Rodriguez qualche minuto prima aveva destinato una punizione all'incrocio dei pali, smanacciata da Russo: splendido mancino di Murru al 28? ad imbucare Zaza che fredda il portiere ospite con un piattone. Passano circa 120 secondi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Torino torna a sorridere dopo l'amara rimonta subita dall'Inter e stacca il pass per glidi finale di. La squadra di mister Giampaolo, ancora assente per via del Covid, non ha problemi contro la Virtus Entella, instradando la vittoria già nel primo tempo e chiudendola sul 2-0. Per i granata ci sarà il Milan a gennaio nel match che vale un posto ai quarti. La differenza tecnica tra Torino ed Entella si nota già in avvio. Davanti c'è il più espertoche già a San Siro aveva sbloccato il tabellino. L'ex Valencia si ripete dopo che Rodriguez qualche minuto prima aveva destinato una punizione all'incrocio dei pali, smanacciata da Russo: splendido mancino di Murru al 28? ad imbucareche fredda il portiere ospite con un piattone. Passano circa 120 secondi e ...

