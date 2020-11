Yara Gambirasio | a 10 anni dalla scomparsa | Netflix annuncia film dedicato alla tragedia di Brembate

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 26 novembre 2020): la 13enne didi Sopra scomparve mentre tornavapalestra dove si allenava per la danza 10fa. Di quell’omicidio fu poi dichiarato colpevole Massimo Bossetti, dopo una lunghissima indagine e tantissimi campioni di Dna. La vicenda giudiziaria ha scaldato gli animi e oraintende trasformare la vicenda in un. Ecco quello che si sa finora.: cosa si sa ora sul? La pellicola che sarà in esclusivasi chiamerà semplicemente. Ilha la produzione di Pietro Valsecchi per la regia di Marco Tullio Giordana. La pellicola è una ricostruzione delle indagini prima nel ...