Wonder Woman 1984 su HBO Max, brutta notizia per Disney+? (Di giovedì 26 novembre 2020) Abbiamo una certezza: Wonder Woman 1984, uscirà su HBO Max gratuitamente, e questa è decisamente una brutta notizia per Disney+. L'uscita delle nuova pellicola sulla Principessa delle Amazzoni era prevista per il 13 dicembre 2019, poi fu anticipata al 1° novembre dello stesso anno, in modo da non interferire con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa dei Skywalker, infine fu spostato al 5 giugno 2020, perché lo studio ha deciso che preferiva un'uscita estiva, ma poi la pandemia Covid-19 ha colpito e di Wonder Woman è iniziata la sfiga. Wonder Woman 1984 strategia di marketing Con molti cinema chiusi, l'uscita di Wonder Woman 1984 è stata ...

