"Weber e il Ppe rallentano il Recovery fund". Intervista a Iratxe Garcia Perez (Di giovedì 26 novembre 2020) “Votiamo subito il Recovery fund: a dicembre, non appena la presidenza tedesca sblocca la situazione con Ungheria e Polonia sullo stato di diritto”. Sembra una posizione scontata da parte della presidente del gruppo Socialisti&Democratici al Parlamento europeo Iratxe Garcia Perez. Ma non lo è. In questa Intervista ad Huffpost, a pochi giorni dall’evento sulla ‘Unione della Sanità’ con Ursula von der Leyen, il ministro Roberto Speranza e i ministri di Spagna e Svezia, online sul nostro sito martedì prossimo, Garcia Perez avverte che la strada per l’attivazione Recovery fund è ancora accidentata. Non solo per via dei veti di Budapest e Varsavia ma perché il Ppe, il più grande gruppo politico all’Europarlamento, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “Votiamo subito il: a dicembre, non appena la presidenza tedesca sblocca la situazione con Ungheria e Polonia sullo stato di diritto”. Sembra una posizione scontata da parte della presidente del gruppo Socialisti&Democratici al Parlamento europeo. Ma non lo è. In questaad Huffpost, a pochi giorni dall’evento sulla ‘Unione della Sanità’ con Ursula von der Leyen, il ministro Roberto Speranza e i ministri di Spagna e Svezia, online sul nostro sito martedì prossimo,avverte che la strada per l’attivazioneè ancora accidentata. Non solo per via dei veti di Budapest e Varsavia ma perché il Ppe, il più grande gruppo politico all’Europarlamento, ...

