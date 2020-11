Web tax, Recovery Fund ed energia. Le saldature tra Italia e Francia (via Le Maire) (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sono almeno due buone notizie nella giornata romana di Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese. La prima risponde al nome di Stefano Patuanelli, titolare dello Sviluppo Economico, la seconda a quello di Roberto Gualtieri, omologo di Le Maire. La giornata era partita con un invito caldo, caldissimo, di Le Maire all’Italia affinché sottoscriva la riforma del Mes (che non implica l’automatica richiesta dei fondi) in vista dell’Ecofin di lunedì (la maggioranza giallorossa è ancora divisa, qui l’articolo di Formiche.net). Un invito che, a onor della cronaca, Matteo Salvini però ha prontamente respinto al mittente, consigliando alla Francia di non mettere il naso in questioni Italiane. LE SINTONIE DI LE Maire Eppure, a leggere le dichiarazioni di Patuanelli e ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci sono almeno due buone notizie nella giornata romana di Bruno Le, ministro dell’Economia francese. La prima risponde al nome di Stefano Patuanelli, titolare dello Sviluppo Economico, la seconda a quello di Roberto Gualtieri, omologo di Le. La giornata era partita con un invito caldo, caldissimo, di Leall’affinché sottoscriva la riforma del Mes (che non implica l’automatica richiesta dei fondi) in vista dell’Ecofin di lunedì (la maggioranza giallorossa è ancora divisa, qui l’articolo di Formiche.net). Un invito che, a onor della cronaca, Matteo Salvini però ha prontamente respinto al mittente, consigliando alladi non mettere il naso in questionine. LE SINTONIE DI LEEppure, a leggere le dichiarazioni di Patuanelli e ...

fattoquotidiano : La Francia parte con la web tax. Dai colossi internet arriveranno almeno 400 milioni di euro per fronteggiare la pa… - Alberto_Cirio : Presentato dal Piemonte disegno di legge per l’istituzione di una “Web tax Covid”. Chiediamo che vengano tassati i… - cribart : @RaffaelloLupi @AmazonIT Ovvio Raffaello ma sono giorni che leggo anche di onorevoli che chiedono al governo di int… - verbanonews : New post: Web tax e una campagna promozionale per aiutare il piccolo commercio del Piemonte - VanessaCorini : RT @fattoquotidiano: La Francia parte con la web tax. Dai colossi internet arriveranno almeno 400 milioni di euro per fronteggiare la pande… -