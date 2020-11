Voi che non amate Maradona, “non sapete cosa vi siete persi” (cit.) (Di giovedì 26 novembre 2020) Mi dispiace. Provo un senso di umana pietà per voi. Voi che non amate Diego Armando Maradona. Mi dispiace perché non riuscite ad amare la bellezza e questa è una maledizione. Vivere una vita intera senza riuscire a cogliere l’essenza delle cose che ci circondano deve essere un dramma quotidiano. Mi dispiace per Mughini, Cruciani, Sallusti, Pausini, Gentile e chi più ne ha più ne metta. Povere persone capaci solo di accalcarsi per lanciare l’ultima stoccata contro un gigante. Piccole presenze insignificanti sul palcoscenico della storia dell’umanità che provano a vivere di luce riflessa, per pochi attimi. Voi che quella luce non riuscirete mai a sprigionarla, ma dannazione delle dannazioni, non riuscirete mai nemmeno ad ammirarla, a goderne come tanti altri comuni mortali che però apprezzano la bellezza e se ne nutrono. Fa specie che a esprimere i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Mi dispiace. Provo un senso di umana pietà per voi. Voi che nonDiego Armando. Mi dispiace perché non riuscite ad amare la bellezza e questa è una maledizione. Vivere una vita intera senza riuscire a cogliere l’essenza delle cose che ci circondano deve essere un dramma quotidiano. Mi dispiace per Mughini, Cruciani, Sallusti, Pausini, Gentile e chi più ne ha più ne metta. Povere persone capaci solo di accalcarsi per lanciare l’ultima stoccata contro un gigante. Piccole presenze insignificanti sul palcoscenico della storia dell’umanità che provano a vivere di luce riflessa, per pochi attimi. Voi che quella luce non riuscirete mai a sprigionarla, ma dannazione delle dannazioni, non riuscirete mai nemmeno ad ammirarla, a goderne come tanti altri comuni mortali che però apprezzano la bellezza e se ne nutrono. Fa specie che a esprimere i ...

MARCOCARTA85 : È così utopico pensare a un mondo in cui non ci fosse bisogno della giornata contro la violenza sulle donne? Vorrei… - disinformatico : Per quelli che dicono 'ma la Covid ha il 98% di sopravvivenza'. Come lo sbarco in Normandia. Vi sareste offerti? V… - NekOfficial : Grazie di cuore a tutti voi per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questi giorni. Vi voglio bene!… - Colpo_di_Tango : @arturoscassillo @R0ByX @Angelo950MS @GoalItalia Da che pulpito?? Cioè: voi ve ne fregate delle regole, della salute… - mariael3na98 : RT @sallycanwaitt: Percepisco dai toni indignati dei tweet su Maradona, che nessuno stasera guarderà Harry Potter stasera visto che J.K. Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Voi che La piccola fiaba che racconta i sogni di una bambina calabrese Ecodellojonio Scostamento di bilancio, via libera della Camera. Sì di Berlusconi, seguito da Salvini e Meloni

L'opposizione di centrodestra vota sì allo scostamento di bilancio che alla Camera passa con 552 voti favorevoli, nessun contrario e sei astenuti. In base alla Costituzione ...

Genova, Sansa attacca Toti e cita Hiltler e Mussolini: "Vincere non significa avere ragione sempre"

Ancora un attacco da Ferruccio Sansa al presidente della Regione Giovanni Toti. "Senza alcun paragone con l'attualità, ricordo che anche Hitler e Mussolini hanno vinto le elezioni, ma non avevano ragi ...

L'opposizione di centrodestra vota sì allo scostamento di bilancio che alla Camera passa con 552 voti favorevoli, nessun contrario e sei astenuti. In base alla Costituzione ...Ancora un attacco da Ferruccio Sansa al presidente della Regione Giovanni Toti. "Senza alcun paragone con l'attualità, ricordo che anche Hitler e Mussolini hanno vinto le elezioni, ma non avevano ragi ...