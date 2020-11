Viveva per i suoi piccoli figli, il compagno la uccide: avvocato rinuncia alla difesa (Di giovedì 26 novembre 2020) La vittima si chiamava Aurelia Laurenti. A stroncarla il compagno Giuseppe Forciniti infermiere da diversi anni in servizio in Friuli. Due bambini di 3 e 8 anni senza più la mamma, e senza più il padre visto che starà in carcere per molti anni. Ha ucciso la compagna con una ferocia tale da far pensare ad un raptus di follia scatenato dalla gelosia. L’ha accoltellata fino a lasciarla senza vita in un lago di sangue. Lei si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 32 anni. I suoi piccoli non hanno assistito alla tragedia perché erano dai nonni materni. L’assassino si è subito presentato spontaneamente in Questura, a Pordenone, si chiama Giuseppe Forciniti, ha 33 anni, ed è originario di Cosenza. Si era trasferito molti anni fa insieme alla sua compagna a Roveredo in Piano, ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) La vittima si chiamava Aurelia Laurenti. A stroncarla ilGiuseppe Forciniti infermiere da diversi anni in servizio in Friuli. Due bambini di 3 e 8 anni senza più la mamma, e senza più il padre visto che starà in carcere per molti anni. Ha ucciso la compagna con una ferocia tale da far pensare ad un raptus di follia scatenato dgelosia. L’ha accoltellata fino a lasciarla senza vita in un lago di sangue. Lei si chiamava Aurelia Laurenti, aveva 32 anni. Inon hanno assistitotragedia perché erano dai nonni materni. L’assassino si è subito presentato spontaneamente in Questura, a Pordenone, si chiama Giuseppe Forciniti, ha 33 anni, ed è originario di Cosenza. Si era trasferito molti anni fa insiemesua compagna a Roveredo in Piano, ...

