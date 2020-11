Vite al Limite anticipazioni: questa sera in onda la storia di James K, morto a soli 49 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) Vi ricordate di James K? Avevamo conosciuto il protagonista di Vite al Limite in un episodio di qualche anno fa, ma stasera, 26 novembre, vedremo di nuovo il suo percorso andare in onda. Sarà più che altro una puntata commemorativa, perché, come ben sanno i telespettatori del programma, James non ce l’ha fatta ed è deceduto ad aprile di quest’anno. Ma rivediamo insieme la sua storia. La storia di James K: pesava 350 chili, ma purtroppo non ce l’ha fatta James K partecipò a Vite al Limite nel 2016, all’età di 46 anni. Originario del Kentucky, in particolare di Paducah, il protagonista del programma del dottor Nowzaradan venne all’epoca classificato come uno dei pazienti ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Vi ricordate diK? Avevamo conosciuto il protagonista dialin un episodio di qualche anno fa, ma sta, 26 novembre, vedremo di nuovo il suo percorso andare in. Sarà più che altro una puntata commemorativa, perché, come ben sanno i telespettatori del programma,non ce l’ha fatta ed è deceduto ad aprile di quest’anno. Ma rivediamo insieme la sua. LadiK: pesava 350 chili, ma purtroppo non ce l’ha fattaK partecipò aalnel 2016, all’età di 46. Originario del Kentucky, in particolare di Paducah, il protagonista del programma del dottor Nowzaradan venne all’epoca classificato come uno dei pazienti ...

