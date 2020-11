Vio-Lence | Phil Demmel parla del nuovo Ep post-reunion

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Thrash e Bay Area. Un binomio inscindibile, un fuoco che ha devastato la San Francisco degli anni 80’. Quella stessa San Francisco patria del rock psichedelico, è stata la casa di un manipolo di scalmanati che hanno rivoluzionato la musica veloce. Tra questi, annoveriamo anche i Vio-, formazione che nonostante non avesse la “pesantezza discografica” di Metallica e Megadeth, tra il 1988 e 199, ha pubblicato soli tre dischi, tutti di grandissimo spessore. La band di, che una volta aveva tra le sue fila un certo Rob Flynn dei Machine Head, è pronta a tornare con nuova musica. Lo afferma lo stesso musicista in un’intervento al podcast Wicked Pix Photography. L’ultimo disco della band risale addirittura al 1993, ed è intitolato Nothing to Gain. Cosa ha detto il leader dei Vio-? “È stato un ...