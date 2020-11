Villaggio dei Ragazzi, lettera alla Diocesi per scongiurare il fallimento (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCirca quaranta tra docenti e impiegati della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, storica istituzione scolastica del Casertano che ospita da decenni scuole superiori e un convitto che educa e forma Ragazzi svantaggiati, hanno scritto un’accorata lettera-appello all’attuale reggente della Diocesi di Caserta Monsignor Tommaso Caputo (Vescovo di Pompei), per tentare di scongiurare il fallimento dell’istituzione. Il Villaggio dei Ragazzi è stato commissariato nel 2014 dalla Regione a causa di una consistente esposizione debitoria, in particolare con Inps e Agenzia delle Entrate, ed è da tempo sottoposto a procedura fallimentare con richiesta di concordato preventivo davanti al tribunale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCirca quaranta tra docenti e impiegati della Fondazionedeidi Maddaloni, storica istituzione scolastica del Casertano che ospita da decenni scuole superiori e un convitto che educa e formasvantaggiati, hanno scritto un’accorata-appello all’attuale reggente delladi Caserta Monsignor Tommaso Caputo (Vescovo di Pompei), per tentare diildell’istituzione. Ildeiè stato commissariato nel 2014 dRegione a causa di una consistente esposizione debitoria, in particolare con Inps e Agenzia delle Entrate, ed è da tempo sottoposto a procedura fallimentare con richiesta di concordato preventivo davanti al tribunale ...

Rada00563645 : RT @tgjwsite: ?? Oravsky Podzamok Castle, North Slovakia Il castello di Orava(slovacco: Oravský hrad) è situato su un'alta roccia sopra il f… - AppiaPolis : New post (MADDALONI, IL VILLAGGIO DEI RAGAZZI CHIEDE AIUTO AL MONSIGNOR CAPUTO) has been published on AppiaPolis -… - sambuccoa : @ignaziomarino Marino,avrebbe la compiacenza di raccontare ai suoi followers la vicenda relativa alla scelta dell'e… - casertafocus : VILLAGGIO DEI RAGAZZI – L’Istituto di Sostentamento Clero non vuole firmare il concordato, la Fondazione ad un pass… - toomila : RT @tgjwsite: ?? Oravsky Podzamok Castle, North Slovakia Il castello di Orava(slovacco: Oravský hrad) è situato su un'alta roccia sopra il f… -

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio dei L'Istituto Diocesano rischia di far fallire il Villaggio dei Ragazzi: lettera al vescovo CasertaNews Fidenza Vilagge, uno Shopping Village per Natale

Fidenza Village lancia il nuovo servizio di Virtual Shopping che permette agli ospiti di fissare appuntamenti digitali e in remoto con le boutique del Villaggio tramite WhatsApp, telefono o e-mail. Il ...

MONTAGNA VDA: Sentiero del Lys - Bassa Valle - 3° tappa (Lillianes - Perloz - Pont-Saint-Martin)

Una decina di anni fa uno scultore del luogo, Pino Bettoni, innamorato di questo stupendo villaggio, ha deciso di creare un museo all'aperto ...

Fidenza Village lancia il nuovo servizio di Virtual Shopping che permette agli ospiti di fissare appuntamenti digitali e in remoto con le boutique del Villaggio tramite WhatsApp, telefono o e-mail. Il ...Una decina di anni fa uno scultore del luogo, Pino Bettoni, innamorato di questo stupendo villaggio, ha deciso di creare un museo all'aperto ...