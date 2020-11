Vigili scoperti a far sesso in auto, Procura valuta revenge porn ai danni della donna (Di giovedì 26 novembre 2020) Per il caso dei Vigili scoperti a fare sesso in auto durante un pattugliamento, la Procura di Roma sta valutando l’ipotesi di intercettazione abusiva e del reato di revenge porn ai danni della donna. Nuovi sviluppi nel caso riguardante i due Vigili del XV gruppo della polizia municipale romana, scoperti ad avere un rapporto sessuale L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Per il caso deia fareindurante un pattugliamento, ladi Roma stando l’ipotesi di intercettazione abusiva e del reato diai. Nuovi sviluppi nel caso riguardante i duedel XV gruppopolizia municipale romana,ad avere un rapporto sessuale L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

gseba_sca : Per i due vigili scoperti a fare sesso in luogo pubblico avete già innalzato le forche come per la maestra? Sono an… - gancillo1 : Scoperti a #Pompei due corpi intatti sorpresi dall'eruzione. E senza bisogno della radio accesa. #Pompeii #vigili #vigiliurbani - Marco5Mr : NON ERA VIRGIN RADIO ?? Ilarità e stupore per quanto successo a Roma. Aperta un'inchiesta sui vigili scoperti ad av… - daniele_ruscio : RT @opificioprugna: Roma. Scoperti due vigili fare sesso dentro la volante. Multato lui per eccesso di velocità. ( Davide Conigliaro @Rabb… - macrovba : RT @opificioprugna: Roma. Scoperti due vigili fare sesso dentro la volante. Multato lui per eccesso di velocità. ( Davide Conigliaro @Rabb… -