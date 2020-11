VIDEO | Il tributo a Maradona dei presepiai di San Gregorio Armeno (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – “Maradona era uno di famiglia. Questo tributo è come quello che avremmo fatto a un nostro parente”. Luciano Capuano, artigiano di San Gregorio Armeno, accoglie all’esterno della sua bottega un altarino con immagini sacre, bandiere e opere raffiguranti l’immagine di Maradona che da questo pomeriggio sono esposte nella celebre strada dei presepi di Napoli. Tante le statuine del fuoriclasse argentino, da sempre uno dei pezzi più richiesti dagli avventori di tutto il mondo. Le botteghe sono chiuse a causa delle restrizioni anti Covid, ma i presepiai non hanno voluto far mancare il loro omaggio al mito del calcio mondiale scomparso ieri. “Io e mio fratello – ha annunciato Capuano – regaleremo una natività alla moglie di Maradona Claudia Villafane e alle figlie di Diego, Dalma e Giannina, che lo amavano in un modo unico. Io sono cresciuto con lui, da piccolo ho fatto il buco all’orecchio perché lo aveva lui. Grazie a Maradona Napoli ha vinto, per la prima volta era sul tetto del mondo. Non riesco a trattenere le lacrime”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Il tributo a Maradona dei presepiai di San Gregorio Armeno Maradona, la direttrice del giornale delle Falkland: “Con quel gol ci devastò” Napoli piange il Dio del calcio, manifesti tappezzano la città Divino e mortale, quanto dolore per Maradona nelle prime pagine di tutto il mondo FOTO | Staffetta notturna allo stadio San Paolo, bandiera col volto di Maradona sventola senza sosta Maradona, lo striscione davanti al Maschio Angioino: “Rappresenti la città che mai ti dimenticherà D10S” Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – “Maradona era uno di famiglia. Questo tributo è come quello che avremmo fatto a un nostro parente”. Luciano Capuano, artigiano di San Gregorio Armeno, accoglie all’esterno della sua bottega un altarino con immagini sacre, bandiere e opere raffiguranti l’immagine di Maradona che da questo pomeriggio sono esposte nella celebre strada dei presepi di Napoli. Tante le statuine del fuoriclasse argentino, da sempre uno dei pezzi più richiesti dagli avventori di tutto il mondo. Le botteghe sono chiuse a causa delle restrizioni anti Covid, ma i presepiai non hanno voluto far mancare il loro omaggio al mito del calcio mondiale scomparso ieri. “Io e mio fratello – ha annunciato Capuano – regaleremo una natività alla moglie di Maradona Claudia Villafane e alle figlie di Diego, Dalma e Giannina, che lo amavano in un modo unico. Io sono cresciuto con lui, da piccolo ho fatto il buco all’orecchio perché lo aveva lui. Grazie a Maradona Napoli ha vinto, per la prima volta era sul tetto del mondo. Non riesco a trattenere le lacrime”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Il tributo a Maradona dei presepiai di San Gregorio Armeno Maradona, la direttrice del giornale delle Falkland: “Con quel gol ci devastò” Napoli piange il Dio del calcio, manifesti tappezzano la città Divino e mortale, quanto dolore per Maradona nelle prime pagine di tutto il mondo FOTO | Staffetta notturna allo stadio San Paolo, bandiera col volto di Maradona sventola senza sosta Maradona, lo striscione davanti al Maschio Angioino: “Rappresenti la città che mai ti dimenticherà D10S”

Ieri anche l’Ajax ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona prima del match di Champions League contro il Midtjylland ...

Da Zidane a Beckham, il tributo del mondo del calcio a Maradona

Milano, 26 nov. (askanews) - "E' stato un giocatore unico, che tutti volevano imitare, me lo ricordo ai mondiali del 1986, io avevo ...

