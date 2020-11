VIDEO Cluj Roma HIGHLIGHTS (Di giovedì 26 novembre 2020) Sfida importante per la Roma, che affronta ancora una volta i rumeni del Cluj. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA PARTITA Giornal.it. Leggi su giornal (Di giovedì 26 novembre 2020) Sfida importante per la, che affronta ancora una volta i rumeni del. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA PARTITA Giornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cluj Video: La Roma si allena in vista della sfida con il Cluj L'Arena MOVIOLA – Cluj-Roma, Mkhitaryan atterrato si procura il rigore: Veretout gol (VIDEO)

La Roma raddoppia. I giallorossi trovano la rete del 2-0 su calcio di rigore trasformato da Veretout che non lascia scampo all’estremo difensore rumeno. Mkhitaryan si inserisce nella difesa avversaria ...

Live Cluj-Roma diretta 0-0: primi dieci minuti senza tiri in porta

il brasiliano mette in mezzo dove Pellegrini prova a servire con il tacco un compagno ma la palla viene riconquistata dalla difesa del Cluj. Video: Hradecky, il rinvio è goffo: incredibile autogol!

