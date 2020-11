Vidal espulso durante Inter-Real Madrid: il duro provvedimento del club nerazzurro (Di giovedì 26 novembre 2020) Vidal espulso durante Inter-Real Madrid: il provvedimento del club nerazzurro nei confronti del cileno. Leggi su 90min (Di giovedì 26 novembre 2020): ildelnei confronti del cileno.

paologaio71 : Martinez espulso per proteste allo scadere con il Cagliari Skriniar per bestemmia a fine partita Sensi per nulla a… - Spillino83 : @CarmineScialla Si sì, anche perché quello dell’arbitro a mio avviso non è un errore nel primo caso, il rigore non… - _danielemannino : RT @FCInterLove: @Alex_Cavasinni Netto il rigore causato da Barella. Nessun rigore su Vidal, giustamente espulso. Le giustificazioni lascia… - SsantiagoF13 : RT @FCInterLove: @Alex_Cavasinni Netto il rigore causato da Barella. Nessun rigore su Vidal, giustamente espulso. Le giustificazioni lascia… - BobBlackMamba : @ForzaInter @capuanogio Regalato proprio no, ma se ci fosse serenità e serietà in società Vidal non avrebbe fatto q… -