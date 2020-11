Viaggio nel ricordo Maradona: le più belle dediche dei tifosi del Napoli al San Paolo (FOTO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue anche oggi il pellegrinaggio dei tifosi azzurri allo stadio San Paolo per ricordare Diego Armando Maradona. La città di Napoli è in lutto. “E comm s’ foss codut o’ Vesuvio”. Da quando è arrivata la triste notizia della morte del ‘Pibe de Oro’ centinaia di sostenitori partenopei si sono recati allo stadio di Fuorigrotta e in tanti hanno voluto lasciare un ricordo. “Sei stato il supereroe che ogni bambini dalla mia età ha sempre sognato di avere”, si legge su un bigliettino. Dal semplice mazzo di fiori alla sciarpa per onorarlo, passando per lettere e messaggi d’amore. “tifosi piccoli ma fortunati non comprendete ancora a pieno a cosa state assistendo. Ci disse il mio papà il 5 luglio del 1984”. Oggi c’è di tutto davanti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue anche oggi il pellegrinaggio deiazzurri allo stadio Sanper ricordare Diego Armando. La città diè in lutto. “E comm s’ foss codut o’ Vesuvio”. Da quando è arrivata la triste notizia della morte del ‘Pibe de Oro’ centinaia di sostenitori partenopei si sono recati allo stadio di Fuorigrotta e in tanti hanno voluto lasciare un. “Sei stato il supereroe che ogni bambini dalla mia età ha sempre sognato di avere”, si legge su un bigliettino. Dal semplice mazzo di fiori alla sciarpa per onorarlo, passando per lettere e messaggi d’amore. “piccoli ma fortunati non comprendete ancora a pieno a cosa state assistendo. Ci disse il mio papà il 5 luglio del 1984”. Oggi c’è di tutto davanti ...

