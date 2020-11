Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)DEL 26 NOVEMBREORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA TANGEZIALE EST: CHIUSO A CAUSA DI UN INCEDENTE A CATENA IL TUNNEL TRA VIA NOMENTANA E VIA TUBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LA CASSIA E LA E PRENESTINA IN ESTERNA ABBIAMO CODE TRA L’OSTIENSE E LA DIRAMANZIONESUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DALLA CAPITALE SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ...